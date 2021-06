L'entreprise wallonne IBA (Ion Beam Applications, spécialisée en protonthérapie et médecine nucléaire), basée à Louvain-la-Neuve, s'est vue décerner la certification B Corp. Une cérémonie de remise du label a été organisée ce lundi matin à l'ouverture de la Bourse à Euronext Bruxelles, en présence de ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS) et du secrétaire d'Etat à la relance Thomas Dermine (PS). Cette certification atteste de l'engagement social et environnemental d'IBA. Dans le monde, 4000 entreprises ont ce label, dont seulement une vingtaine sont cotées en Bourse.