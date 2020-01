La météo a forcé Boeing à repousser le vol inaugural du long courrier 777X, initialement prévu jeudi dans les environs de Seattle dans le nord-ouest des Etats-Unis, selon un bref communiqué de la compagnie.

"Nous repoussons le premier vol du 777X qui était prévu demain, le 23 janvier à cause de la météo", souligne le communiqué, qui précise que les équipes en charge de l'organisation de cette étape très importante dans la vie d'un avion, étudient la possibilité de voler vendredi 24 janvier.

Le 777X a pris du retard et son premier vol était initialement prévu à l'été 2019, mais avait dû être repoussé en raison de problèmes avec le nouveau moteur GE9X, fabriqué par General Electric, et de difficultés avec les ailes et la validation des logiciels.