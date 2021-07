Benoît Greindl (Regenerative Alliance): "Nous devons avoir le courage et l’humilité de revisiter les modèles d’affaire et les paradigmes anciens" Entreprises & Start-upInterview Pierre-François Lovens

© D.R. En 2019, la première édition du "Regenerative Summit Alliance” s’était tenue dans l’Arboretum de Bertrix.

De passage à Bruxelles pour préparer la deuxième édition du "Regenerative Alliance Summit", qui se tiendra du 9 au 11 septembre en pleine nature, et sous la tente, près de Namur, Benoît Greindl appelle, avec d’autres entrepreneurs (dont Olivier Legrain, patron du groupe IBA), à redonner du sens à l’acte d’entreprendre. "Les pandémies sont souvent des points d’inflexion dans l’histoire, expose-t-il. Nous vivons actuellement un moment de bascule. Avec d’autres entrepreneurs et leaders, belges et internationaux, j’ai la conviction qu’il faut accélérer la transition en cours. Nous devons avoir le courage et l’humilité de revisiter les modèles d’affaire et les paradigmes anciens pour adopter une logique où l’optimisation ne se fait plus uniquement au bénéfice des actionnaires, mais de toutes les parties prenantes (employés, clients, fournisseurs, communautés locales, écosystèmes naturels…)."