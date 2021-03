Plus des deux tiers des entreprises bénéficiant de fonctions d’expérience client sophistiquées ont fait mieux que les autres au deuxième trimestre 2020, et elles ont été trois fois plus nombreuses à afficher des résultats supérieurs. Ces résultats montrent que les investissements dans l’expérience client paient, ce qui confirme l’importance de la rapidité et de la personnalisation à l’heure où nous entrons dans une nouvelle ère de l’expérience.