Un Belge est à la tête du centre mondial de R&D du numéro 1 de la bière.

Depuis le 1er mai, le Belge David De Schutter est à la tête du Gitec, le centre mondial de recherche et développement du groupe AB InBev. À 39 ans, il dirige une équipe de 150 scientifiques et ingénieurs de plus de 20 nationalités différentes.