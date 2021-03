La pâtisserie chocolaterie notamment installée au Sablon passe aux mains d'un trio d'investisseurs. A la tête du Wittamer, on retrouve donc Carlos de Meester, spécialiste de la promotion et de la commercialisation de projets immobiliers de standing et à ses côtés Jean-Claude Marian (ex-Orpea) et Christophe Hureaux explique le journal L’Echo.

Le frère et la sœur Paul et Myriam Wittamer étaient aux commandes de l'entreprise familiale depuis 2007.

Christophe Hureaux est donc le nouveau directeur général du Wittamer mais Paul et sa nièce Lesley continueront à gérer l’atelier pour le moment. "Ma sœur Myriam souhaitait se retirer au plus vite de l’activité quotidienne. Mais nous voulions à tout prix que celle-ci soit pérennisée, comme mon père nous l’avait d’ailleurs demandé. La preuve, c’est que je resterai aux commandes de l’atelier avec Lesley, ma nièce, et qu’on n’a pas fixé d’échéance de sortie avec les repreneurs", a expliqué Paul Wittamer dans l’Echo.

Le montant de la vente n'a pas été dévoilé.