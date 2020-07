Pendant un mois,propose chaque semaine une série estivale. Après le “Tourisme made in Belgium” , place à “Tous en ligne !” avec ces entreprises qui, en raison du coronavirus, sont passées aux ventes sur Internet ou ont accéléré le mouvement.

Pour ceux qui connaissent le principe des box-repas de Hello Fresh ou eFarmz, Peach est, en quelque sorte, leur version locale et durable, sans transport supplémentaire puisque les ingrédients de la recette que vous avez choisie et commandée, c’est votre magasin local qui les prépare.

Certes, pour l’heure, la start-up n’en aligne encore que trois : les points de vente Brüt by Färm d’Etterbeek (Place Jourdan) et d’Ixelles (Tenbosch), et le Färm de Louvain-la-Neuve. Mais Anne-Françoise Meurant (33 ans) et Chloé Maquet (25 ans) vont en séduire d’autres, pour peu qu’on leur en laisse le temps. Car la période de confinement a été pour elles un boost incroyable.