Déjà mobilisé face à la crise sanitaire du coronavirus, le projet Covid-Solidarity va un cran plus loin avec le lancement de son call center national.

Covid solidarity est un mouvement citoyen et bénévole créé en réaction à la crise du coronavirus. "C’est un mouvement citoyen, 100 % volontaire, avec l’unique volonté de créer un impact social positif grâce à une plateforme d’entraide", résume Olivier Rousseaux, l'un des initiateur de Covid-Solidarity.

La plateforme digitale a pour objectif de mettre en relation des bénévoles avec des personnes isolées d’un même quartier afin d'apporter leurs aides, en faisant les courses par exemple. Cependant, une partie la population belge n'a pas accès à l'offre digitale. C'est pourquoi la plateforme a mis en place un numéro de téléphone (02 808 96 54) afin de pallier cette fracture numérique.

“Notre plateforme peut être considérée comme le nouveau Tinder de la Solidarité. Tout notre modèle repose sur une mise en relation automatisée et géolocalisée entre des personnes demandant de l’aide et des bénévoles situés à proximité. Nous investissons en un temps record les quartiers pour recréer du lien social et souhaitons bien entendu qu’il perdure au-delà de cette crise”, commente Olivier Rousseaux.

La plateforme recense déjà plus de 5.000 volontaires prêts à faire des courses pour des personnes dans l’incapacité de se déplacer et plus de 100 opérateurs bénévoles ont été recrutés en ligne pour répondre tant en français qu’en néerlandais, aux appels de demandes d’aide ou simplement d’une écoute bienveillante, tout en restant à domicile.

Plus d’informations : www.covid-solidarity.org / 02 808 96 54