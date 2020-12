C'est un fait, et personne ne le conteste : le marché immobilier ayant le plus souffert de la crise du Covid est celui du retail (commerces, Horeca). Et il ne sera sans doute plus jamais le même. “Mais il ne faut pas mettre tous les maux sur le dos de la crise, complète Evelien Van Hoecke, Head of Retail Agency Belgium de JLL (société spécialisée dans le conseil en immobilier d’entreprise), lors de la présentation du bilan 2020 de ce secteur. Cela fait quelques années que le secteur fléchit, en Belgique comme en Europe.”