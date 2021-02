La plus vieille banque américaine se lance dans le bitcoin

Bank of New York Mellon, la plus vieille banque des Etats-Unis, se lance dans le dernier produit financier à la mode, le bitcoin: l'établissement a annoncé mardi qu'il prévoyait de gérer les actifs numériques pour le compte de ses clients.