La pointeuse est loin d'avoir dit son dernier mot : "L’idée n’est pas de contrôler les heures prestées" Entreprises & Start-up Solange Berger

© D.R. "La demande pour notre application myProtime, qui permet aux collaborateurs de pointer à distance, a augmenté de 25 % en 2020."

"A l’origine, elle notait juste l’heure d’arrivée et de départ des collaborateurs, aujourd’hui, elle va beaucoup plus loin. On parle plutôt de badgeuse qui permet d’ouvrir une porte, de communiquer avec les travailleurs, de faire sa demande de congés… Avec le Covid, elle permet également de faire un suivi des contacts sociaux", détaille Sophie Henrion, business manager chez Protim, pour illustrer l'évolution de la pointeuse en entreprise.