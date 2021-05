Les Belges ont pu redécouvrir, ce samedi 8 mai, le bonheur de déguster un bon petit plat en terrasse. Depuis 8 heures, de nombreux cafés et restaurants ont rouvert leurs portes après une fermeture de plus de six mois. Mais certains établissements Horeca ne disposant pas d'une terrasse devront encore se contenter du take-away pendant plusieurs semaines. C'est le cas du célèbre restaurant gastronomique bruxellois Comme chez Soi