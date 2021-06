Comme en 2018 pour la Coupe du monde, la RTBF, qui diffuse les matchs de football de l’Euro 2020, demandera une redevance aux bars, restaurants, cafés, collectivités locales, ASBL, etc. qui diffuseront des matchs de football de l’Euro via ses canaux sur des écrans de télévision tournés vers l’extérieur. Celle-ci va de 181,50 euros TVAC par journée de retransmission pour les sites pouvant accueillir moins de 300 personnes à 302,50 € TVAC pour les sites pouvant accueillir de 300 à 500 personnes. Cela quel que soit le nombre de personnes effectivement présentes sur le site. À raison de 22 jours de diffusion au total sur l’ensemble de cet Euro, un bar, un bistrot ou un restaurant qui diffusera tous les matchs de l’Euro en extérieur devra donc débourser près de 4 000 euros TVAC (ou 3 300 HTVA).

Au-delà de 500 personnes - ce qui sera possible à partir du 2 juillet -, le prix est fixé à 1 euro par spectateur. Le tarif est dégressif selon le nombre de matchs diffusés. A contrario, "tout café ou restaurant qui installe un grand écran dans son établissement ou sur la terrasse de celui-ci, pour autant que l’écran soit tourné vers l’intérieur de l’établissement et non vers l’espace public et que l’entrée de cet établissement soit gratuite à cette occasion, bénéficie de la gratuité des droits de diffusion", explique ainsi la RTBF dans son document sur les conditions générales d’autorisation de diffusion des matchs de l’Euro 2020. La mesure vaut pour tous les établissements Horeca, ASBL et collectivités locales de Bruxelles et de Wallonie.

