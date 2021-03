La Sabca, entreprise basée à Gosselies (Charleroi), a remporté le nouveau contrat de maintenance des 80 avions de type F-16 de l'armée de l'air américaine présents sur le sol européen.

"Ce contrat confirme Sabca Charleroi comme centre d'expertise des F-16 en Europe et fournira également des emplois pour les 10 prochaines années", se réjouit l'entreprise belge dans un communiqué. Le contrat comprend la maintenance programmée et non programmée des F-16, un programme de prolongation de la durée de vie des avions de 8 000 à 12 000 heures de vol et une assistance technique des F-16 "sur base" partout en Europe. La durée du contrat est de cinq ans et est renouvelable pour cinq autres années.

Le contrat représente un chiffre d'affaires estimé à environ 250 millions de dollars et plus de 100 emplois directs à Charleroi et sur des bases dans toute l'Europe pendant 10 ans.