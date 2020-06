La Sabca, Sabena Aerospace et la SFPI donnent naissance à Blueberry, le premier écosystème de l'industrie aérospatiale belge.

Le nouveau groupe aérospatial Blueberry a été lancé vendredi matin depuis Brussels Airport. Il est constitué de Sabena Aerospace et de la Sabca, dont les parts détenues par le groupe français Dassault avaient été reprises début février par Sabena Aerospace et la Société fédérale de participations et d'investissement (SFPI). Ces deux entités deviennent d'ailleurs les actionnaires du holding Blueberry, le "premier écosystème belge dédié au développement durable de l'industrie aérospatiale réunissant des entreprises de haute technologie tournées vers l'avenir".