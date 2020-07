ArianeGroup a signé lundi avec le constructeur aérospatial belge Sabca son premier contrat d'exploitation industrielle pour le lanceur Ariane 6, sur son site historique des Mureaux, au nord de Paris. Ce contrat, qui concrétise de précédentes étapes de prototypes, porte sur la fourniture de systèmes d'actuation des tuyères d'échappement, les "muscles" de la fusée qui régulent, stabilisent et orientent la poussée.

"Ce sont les seules pièces mobiles d'Ariane", présentes à différents étages de l'appareil, a expliqué Thibauld Jongen, le directeur de la Sabca, qui fabrique ces instruments de haute technologie sur son site bruxellois.

Le contrat porte sur six premières années, mais il est appelé à être prolongé, a souligné le CEO d'ArianeGroup, André-Hubert Roussel.

Ariane 6 devrait en effet faire les beaux jours de l'aérospatial européen sur les quinze prochaines années au moins.

La Sabca en espère un retour de 25 à 30 millions d'euros par an, une fois Ariane 6 en vitesse de croisière autour de dix lancements par an.

C'est l'une des retombées visibles de l'investissement accru de la Belgique dans l'Agence spatiale européenne (ESA), qui garantit aux États un "juste retour" sur investissement.

Le gouvernement fédéral a en effet validé dernièrement un ajout de 250 millions d'euros au 1,20 milliard d'euros de contribution belge à l'ESA, portant l'effort à 1,45 milliard sur 2020-2024, a rappelé le vice-Premier ministre David Clarinval (Budget et Politique scientifique), présent pour la signature.

Avec ce contrat, la Sabca pérennise sa présence dans le projet Ariane, dont elle avait perdu un important volet de "carrosserie" en 2016.

Le premier vol d'Ariane 6, attendu pour la fin de cette année, a récemment été reporté au second semestre 2021, probablement en juillet.

Ce nouveau lanceur, deux fois moins coûteux, plus performant et flexible dans ses missions que son prédécesseur Ariane 5, est notamment destiné à concurrencer les lanceurs américains et chinois, mais aussi à préparer le terrain aux appareils réutilisables.