La scale-up belge Shippr cherche 7 millions d'euros pour devenir un champion européen de la livraison de colis

© D.R. Marie Martens, directrice de Beyond et Romain Syed, co-fondateur et CEO de Shippr.

Dans un contexte de crise sanitaire, où on a assisté à un essor de l’e-commerce et de la livraison de colis, Shippr a connu une croissance de son chiffre d’affaires, proche de 300 % en 2020 ! “Rien que sur le mois de décembre, on a fait 250 000 euros de chiffre d’affaires, indique Romain Syed. Cette année-ci, on vise 3,4 millions d’euros, contre environ 1,2 million en 2020”.