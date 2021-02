Libre Eco week-end | Le dossier

Un recensement des aides distillées aux entreprises et indépendants par les différents niveaux de pouvoir depuis le début de la crise sanitaire ? L’exercice n’est pas impossible, mais fastidieux. "Il faut dire que personne ne s’attendait, après la fin de la première vague au début de l’été, à ce que cela reprenne à l’automne. Le comité de concertation de la fin octobre, qui acte de nouveau la fermeture de nombreux secteurs, restera pour moi le moment le plus douloureux de cette crise", lance David Clarinval, ministre des PME et indépendants (MR), Vice-Premier dans le gouvernement en affaires courantes de Sophie Wilmès.