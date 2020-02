En mars, la SNCB va adapter les noms de plusieurs produits afin de rendre leurs caractéristiques plus claires pour les navetteurs, annonce mardi l'entreprise ferroviaire.

Le billet combiné "B-Excursion" (dont le prix comprend un trajet en train et l'entrée à un événement) s'appellera désormais "Discovery Combi". La dénomination du "Supplément Diabolo" pour les voyages en train vers Brussels Airport deviendra quant à elle "Supplément Brussels Airport".

Quant aux pass à compléter, la dénomination commune sera "Multi": la carte de 10 trajets "Rail Pass" deviendra "Standard Multi" tandis que le "Go Pass 10" (pour les moins de 26 ans) sera "Youth Multi". La carte pour 10 trajets de courtes distances "Key Card" sera rebaptisée "Local Multi" et la Campus pour les étudiants sera renommée "Student Multi".

Enfin, le "Go Pass 1" (ticket pour un seul trajet pour les moins de 26 ans) et le "Go Unlimited" (pour la même catégorie d'âge permettant de voyager de manière illimitée sur l'ensemble du réseau pendant les vacances scolaires) deviendront respectivement "Youth Ticket" et "Youth Holidays".

La SNCB a notamment fait appel à des panels d'utilisateurs pour le choix des noms. Durant au moins six mois, les deux appellations de produits coexisteront pour laisser au client le temps de s'habituer.