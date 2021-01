La SNCB prévoit d'engager 1 300 nouveaux collaborateurs en 2021. Un chiffre dans la lignée des embauches réalisées par la société de transport lors des années précédentes, a indiqué la SNCB dans un communiqué publié jeudi. Pour remplir ces quelques 1 300 postes, la SNCB et HR Rail recruteront à travers toute la Belgique.

En 2020, l'entreprise avait déjà engagé plus de 1 300 personnes, dont 25 % âgés de moins de 26 ans et 15 % âgés de plus de 50 ans.