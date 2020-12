L'entreprise de biotech anversoise eTheRNA a trouvé un partenaire pour accéder au marché chinois. Mercredi, elle a annoncé former une coentreprise avec China Grand Pharma. Grâce à cette coentreprise (baptisée AuroRNA Biotech), eTheRNA aura désormais accès à l'énorme marché Chinois des programmes de vaccination contre le cancer et les maladies infectieuses. Outre la Chine, ce marché comprend également Taiwain, Hong-Kong et Macao. Il est également possible qu'une partie de la production s'effectue en Chine. En cas de développement d'un produit, l'entreprise anversoise auraient droit à des retours financiers via des payements échelonnés.

eTheRNA est une entreprise spécialisée dans le développement de traitements d'immunothérapie pour lutter contre le cancer, mais aussi de vaccins pour traiter le cancer et d'autres maladies infectieuses. Installée à Niel (province d'Anvers) et Gand, elle a été créée en 2013 comme spin-off de l'Université Libre de Bruxelles (ULB). Selon un communiqué de presse, China Grand Pharma fait quant à elle partie du top 10 des entreprises pharmaceutiques chinoises. Précédemment, elle avait déjà pris part à une levée de fonds pour eTheRNA.