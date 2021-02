La société immobilière réglementée (sir) Aedifica, spécialisée dans l'immobilier de santé, investit 16 millions d'euros en Finlande où elle acquiert quatre maisons de repos, a-t-elle annoncé. Aedifica acquiert plus précisément deux maisons de repos en exploitation à Espoo et Laukaa et réceptionne deux projets de développement à Oulu et Kempele. La capacité totale des maisons de repos est de 122 résidents. Le rendement brut moyen de l'investissement est évalué à environ 6,5 %.

La maison de repos située à Oulu, l'un des quatre projets dans lesquels Aedifica a investi. © Aedifica

"Nous avons investi environ 16 millions € dans 4 bâtiments pouvant accueillir 122 personnes âgées. Les sites sont exploités par un ensemble varié de 4 opérateurs privés et sans but lucratif. Nous nous réjouissons de continuer à investir dans de l’immobilier de santé prometteur avec Hoivatilat, notre équipe finlandaise", s'est félicité le CEO d'Aedifica, Stefaan Gielens.

Aedifica multiplie les investissements depuis qu'elle a réalisé fin octobre une augmentation de capital de 459 millions d'euros, la plus importante jamais réalisée dans le secteur des sir belges.