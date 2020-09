La société américaine spécialisée dans les paris sportifs DraftKings a vu le cours de son action bondir de 12% après la prise de participation de la légende du basket, Michael Jordan, au capital de l'entreprise. L'ancienne star des Bulls de Chicago occupera également le rôle de conseiller spécial au sein de l'entreprise.

"Les conseils stratégiques et le sens des affaires que Michael apporte à notre conseil d'administration sont inestimables, et je suis heureux qu'il rejoigne notre équipe", a annoncé Jason Robins, PDG et cofondateur de DraftKings, via communiqué.

Michael Jordan devra "fournir des orientations et des conseils stratégiques" au conseil d'administration de DraftKings en matière développement, de diversité, d'équité et de marketing, explique le communiqué de presse diffusé ce mercredi.

L'entreprise DraftKings, fondée en 2012 et basée à Boston, avait fait son entrée en bourse au mois d'avril après avoir fusionné avec la société d'acquisition spécialisée Diamond Eagle. Cette nouvelle tombe à point nommé pour l'entreprise qui sort d'une période compliquée alors que toutes les ligues sportives avaient été mises à l'arrêt forcé du fait de la pandémie de Covid-19.