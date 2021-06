La société gantoise Biotalys va faire son entrée en Bourse de Bruxelles Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© biotalys Patrice Sellès, CEO de Biotalys.

Biotalys n’a pas encore lancé de produits sur le marché. Le phytoprotecteur biologique le plus avancé est Evoca, un produit contre le botrytis ou la moisissure grise. Elle se manifeste par un duvet blanc-gris sur les fraises, les aubergines, les melons, les tomates ou encore les raisins. “Le potentiel d’innovation de notre plateforme est très recherché et avec des partenariats possibles à travers tout le spectre de l’industrie de la production alimentaire, souligne Patrice Sellès, ancien responsable de la R&D chez Syngenta et CEO de l'entreprise. Biotalys est très bien positionnée pour créer une valeur significative pour ses investisseurs, ses employés et la société dans son ensemble”.