La start-up wallonne Agricells lève 1,7 million d'euros pour créer des "biosolutions" innovantes

© Agricells Maxence Semacoy Albertini et Vincent Vandamme, fondateurs de Agricells.

Agricells a pour vocation de participer à la transition écologique en se concentrant sur le développement de solutions de biofertilisation et de biocontrôle. “Aujourd’hui, 25 % des espèces végétales et animales sont menacées en raison de l’omniprésence d’intrants chimiques dans les cultures agricoles, rappelle Maxence Semacoy Albertini, CEO d’Agricells . Les agriculteurs sont pourtant ouverts à l’innovation technologique et à la transition écologique, mais il faut les aider, les accompagner.”