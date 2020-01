La start-up 100% belge, Poppy, a annoncé qu'elle étendra sa flotte automobile à 500 voitures. Une flotte qui sera d'ailleurs renouvelée avec de nouveaux modèles qui intégreront l'entreprise présente à Bruxelles et à Anvers.

D'Ieteren, à l'intiative de Poppy, s'est basé sur quelques chiffres importants sur la mobilité belge et notamment à Bruxelles, une des villes les plus embouteillées d'Europe.

Le free floating (ou mobilité partagée) proposé par Poppy se base sur le constat suivant : un véhicule coûte, en moyenne, près de 400 euros par mois pour une ménage alors que la voiture privée est garée 96% du temps. Une utilisation peu optimale alors que, selon les chiffres communiqués par Poppy, 12% du temps de trajet en voiture est passé dans les embouteillages.

"Pour permettre une évolution des mentalités en la matière et accroître la mobilité partagée, la disponibilité des véhicules est donc cruciale", selon Poppy. La start-up a donc décidé d'étendre sa flotte et profite de l'occasion pour intégrer de nouveaux modèles.

Dès le 1e février, la Seat Ibiza CNG sera proposée aux clients.

Des nouveaux modèles de trottinettes seront également mises à disposition "plus robustes, plus sécurisées et plus adaptées aux routes typiquement belges", précise Poppy.