La start-up namuroise be+SPORTS, spécialisée dans le développement de solutions numériques pour des clubs, fédérations et centres sportifs, a levé 0,5 million d'euros, tant auprès d'investisseurs publics que privés. On trouve parmi les investisseurs Digital Attraxion, Sambrinvest, Sofinex et BeAngels.

Les fonds récoltés permettront à la start-up, fondée par deux co-équipiers d'une équipe de basket-ball, de développer ses activités en Belgique et de s'ouvrir à de nouveaux marchés alors que la crise du Covid-19 a renforcé les besoins en digitalisation.

Une solution tout-en-un

be+SPORTS propose depuis novembre 2020 une solution tout-en-un qui permet aux dirigeants d'optimiser la gestion et la communication de leur organisation sportive. La plateforme de be+SPORTS compte parmi ses utilisateurs plusieurs centaines de clubs amateurs mais aussi la fédération nationale belge de basketball (Basket Belgium), l'Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) ou encore la Ligue Francophone de Football en Salle.