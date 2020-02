Grâce aux nouveaux investisseurs, parmi lesquels on retrouve finance&invest.brussels, la plateforme numérique de participation citoyenne (civic tech) Fluicity va ouvrir une filiale belge pour y mener son déploiement en Europe.

La civic tech Fluicity a attiré de nouveaux investisseurs français et belges, dont Sébastien Breteau, industriel bordelais PDG de Qima, Edouard Janssen (Solvay) et le holding public finance&invest.brussels. Une levée de fonds de deux millions d'euros qui doit lui permettre de, outre renforcer son produit et acquérir de nouveaux clients, se lancer sur la scène européenne.

L’investissement servira également à renforcer le produit et l’acquisition de nouveaux clients, notamment en développant des fonctionnalités d'intelligence collective.

Fondée en 2015, Fluicity reconnue Entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) répond au besoin grandissant des citoyens d’être associés aux décisions collectives. Après une année particulièrement mouvementée en matière de manifestations citoyennes et de crises démocratiques en Europe, la Civic Tech est plus que jamais déterminée à poursuivre sa mission : réduire la défiance entre les citoyens et leurs représentants, grâce au dialogue et à l’intelligence collective. Fluicity propose un outil de consultation et de participation citoyenne, accessible et sécurisé (sondages, budgets participatifs, votes sécurisés, appels à idées...).

"À travers son positionnement unique qui allie l’effet de réseau et le rôle de tiers de confiance, Fluicity se donne les moyens de devenir la plateforme de participation citoyenne leader en Europe", précise Julie de Pimodan, CEO de Fluicity.

Dans cette optique, Fluicity ouvre sa filiale à Bruxelles pour continuer sa croissance rapide en Belgique, se rapprocher des institutions européennes et poursuivre son développement à l’international. Dans les 24 prochains mois, la Civic Tech se concentrera sur l'acquisition de nouveaux clients et sur l'amélioration de son produit pour offrir à ses clients un plus grand niveau de personnalisation et d’efficacité.

Fluicity travaillera également à élargir son audience et sa notoriété en jouant le rôle de catalyseur de la participation citoyenne à certains moments-clés de l'actualité, comme elle l’a déjà fait à l’occasion du Grand Débat National, des élections européennes et actuellement des élections Municipales en France.

"La start-up française Fluicity utilise les nouvelles technologies au service du citoyen et offre par conséquent de nombreuses possibilités pour les gouvernements. Elle a réussi à se faire une place sur le marché français et belge de la GovTech et de la CivicTech, deux secteurs en pleine croissance et importants pour souligner le rôle géostratégique de Bruxelles, capitale de l’Europe. Par ailleurs, Fluicity est composée d’une équipe compétente en développeurs IT, en marketing et en commerciaux", souligne Pierre Hermant, CEO de finance&invest.brussels