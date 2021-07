Une société américaine s'empare de la pépite liégeoise Aerosint Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© Shutterstock Aerosint, dont le siège se trouve à Hertsal, fonctionnera comme une filiale à part entière de Desktop Metal.

"Cette transaction va faire progresser notre stratégie consistant à détenir des technologies d'impression différenciées, qui permettent de développer un nombre croissant d'applications AM 2.0 à grande échelle", commente Ric Fulop, fondateur et CEO de Desktop Metal, dans un communiqué publié sur le site de l'entreprise américaine. Le montant et les modalités de la transaction ne sont pas connus. On sait tout au plus que Aerosint, dont le siège se trouve à Hertsal, fonctionnera comme une filiale à part entière de Desktop Metal et qu'elle continuera à être dirigée par ses deux fondateurs, Edouard Moens de Hase et Matthias Hick.