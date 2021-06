La start-up wallonne Aerospacelab envoie son premier satellite dans l'espace depuis Cap Canaveral Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

© JL Flemal Benoît Deper a fondé Aerospacelab en 2017. Aujourd’hui, sa start-up emploie près de 80 personnes. Il ambitionne, d’ici 2025, d’ouvrir une “Mega Factory” employant 500 personnes.

Mercredi, 15 heures. Nous avons rendez-vous à l’Axis Parc de Mont-Saint-Guibert avec Benoît Deper, fondateur et CEO d’Aerospacelab. Dans un peu plus de 48 heures, cet ingénieur de 35 ans passé par la Nasa et l’ESA (l’Agence spatiale européenne), aura les yeux braqués sur Cap Canaveral, en Floride. La fenêtre de tir de la fusée Falcon 9 est fixée ce vendredi, entre 20 h 56 et 21 h 54 (heure belge). Sauf imprévu, le lanceur réutilisable de SpaceX décollera avec une cinquantaine de satellites à son bord dans le cadre de la mission Transporter-2. Parmi eux, il y aura Arthur, un satellite de 20 kg entièrement conçu, développé et fabriqué par Aerospacelab.