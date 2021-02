© BELGA

Les affaires tournent bien pour le groupe d’assurance Ageas qui affiche un bénéfice net de 1,141 milliard d’euros en 2020 contre 979 millions l’année précédente. Le résultat net en Non-Vie augmente de manière significative pour atteindre 391 millions d’euros grâce à une bonne performance dans tous les segments et à une diminution de la fréquence des sinistres, qui compensent l’impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni. Le résultat net en Vie de 570 millions subit l’impact du Covid-19 sur le résultat des investissements et sur les plus-values nettes.