Après les révélations entourant la vente possible de Voo au fonds d’investissement américain Providence, le dossier vient de connaître un coup d’arrêt. L’actionnaire de référence Nethys, qui conservait cette information secrète, s’est vu contraint de communiquer sur l’offre d’achat, négociée avant les élections du 26 mai dernier.

Une des raisons qui justifiait le secret autour de cette opération de privatisation partielle de Voo concerne les négociations autour du rachat de l’intercommunale Brutélé par Enodia, l’intercommunale qui chapeaute Nethys.

En effet, le fonds d’investissement Providence aimerait acquérir l’entièreté de Voo. Or la marque de télécoms est le fruit d’une collaboration entre Nethys et Brutélé. Ainsi, Brutélé est propriétaire du réseau télécoms de Voo dans six communes bruxelloises et 24 communes wallonnes (du Brabant wallon et Charleroi).

Or si Enodia ne parvient pas à acheter Brutélé, les Américains risquent de payer nettement moins cher le rachat de Voo.

(...)