Libre Eco week-end | Le dossier

Souvenons-nous. C’était il y a un an. Les rues étaient désertes. C’était le début du premier confinement et le citoyen était appelé à télétravailler dans les limites du possible. Un an plus tard, plusieurs entreprises, en particulier dans le secteur financier, ont annoncé que le télétravail serait largement appliqué. À quoi va alors servir la voiture de société ? Cet avantage salarial très répandu dans les entreprises en Belgique pourrait-il être remis en cause ? Un débat pourrait-il surgir, y compris dans le monde politique ?