Entreprises & Start-up La Wallonie doit-elle continuer à investir dans la sidérurgie, un secteur en crise ? Isabelle Lemaire

Depuis plusieurs années, la Wallonie investit, aux côtés des grands groupes ArcelorMittal (Liège) et NLMK (La Louvière et Clabecq), dans la sidérurgie. Depuis quelques mois, une partie du bassin liégeois a un nouveau patron : le groupe britannique GFG Alliance et sa division Acier Liberty Steel. Liberty a la réputation de demander des aides d'Etat là où il s'implante. Il pourrait introduire une demande d'aide à l'investissement au gouvernement wallon pour soutenir ses activités à Liège. La sidérurgie est un secteur en crise. Est-il encore pertinent pour les pouvoirs publics de le soutenir financièrement ? Le ministre wallon de l'Économie a été questionné par un député Écolo au sujet d'un possible investissement dans Liberty Steel. Tous deux donnent leur avis sur la question.