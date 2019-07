Cinquante ans après le premier pas de l'Homme sur la Lune, la course à l'espace semble plus que jamais relancée et fait partie des priorités des grandes puissances. Chine, USA, Inde, nombreux sont les pays à s'être dotés de programmes spatiaux d'envergure. L'Europe, et la Wallonie, où beaucoup d'acteurs importants du secteur sont implantés, ne sont pas en reste, loin de là.