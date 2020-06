Lampiris, filiale à 100% de Total, a signé un contrat exclusif d’une durée de 15 ans - à partir 1er octobre 2020 -, portant sur l’intégralité de la production électrique de l’un des plus importants parcs éoliens offshore de Belgique, Rentel.

Cet accord, qui devra encore être soumis l’approbation de la Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz, devrait permettre à Lampiris de sécuriser l'approvisionnement de ses clients actuels et futurs en électricité 100% renouvelable sur le long terme.

Détenu et exploité par Otary et opérationnel depuis fin 2018, le parc éolien offshore de Rentel est constitué de 42 éoliennes installées au large de Zeebruges et assure, avec une capacité installée de 309 MW, une production moyenne de 1 TWh par an, couvrant ainsi les besoins en électricité de 300.000 foyers.

"Il s’agit du plus important contrat d’approvisionnement en renouvelable dans l’histoire de Lampiris. Il confirme notre volonté de soutenir le développement des énergies durables en Belgique", a affirmé Marc Bensadoun, Directeur Général de Lampiris.