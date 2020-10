Laurent Allardin, patron de Neckermann: " Le gouvernement belge ne fait rien pour soutenir le secteur du tourisme" Entreprises & Start-up Anne Masset

© BELGA

Mardi, le réseau belge d’agences de voyages Neckermann a demandé au tribunal de Nivelles d’entamer une procédure de réorganisation judiciaire. Le voyagiste demande ainsi une protection de trois mois contre ses créanciers, “ce qui devrait lui donner un peu plus de temps pour trouver un soutien financier et renégocier avec ses créanciers les dettes causées par la crise du coronavirus”, selon les termes du communiqué. “Cette requête pourrait sauver l’emploi des 180 collaborateurs de Neckermann et, par extension, préserver tout le secteur belge d’importantes pertes d’emploi.”