On a connu des entrées en fonction moins stressantes. Nommé depuis moins de trois semaines à la tête d’Uber en Belgique, Laurent Slits voyait la pandémie du Covid-19 s’abattre sur notre pays. "C’était compliqué et très particulier", explique le jeune patron qui vient de souffler ses 33 bougies. "L’un des avantages du confinement est d’être à la maison et donc de voir davantage mes enfants, deux garçons de cinq mois et deux ans et demi. Je peux vraiment m’en occuper. Je partage les tâches avec mon épouse avec laquelle nous formons une bonne équipe."