Entreprises & Start-up Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers annonce sa faillite. Retour sur ce "11 septembre de la finance" Maryam Benayad

Le 15 septembre 2008, Lehman Brothers, un géant de la galaxie économique et financière annonce sa faillite. Onze années plus tard, ce séisme boursier reste l'un des faits les plus marquants de l'univers macroéconomique. Voici son histoire. (...°