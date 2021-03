Dans son rapport annuel publié ce vendredi, la banque UBS souligne que son ancien patron Sergio Ermotti a gagné 12 millions d'euros en 2020. Ce montant englobe un salaire de base de 2,26 millions d'euros, auxquels se sont ajoutés un peu plus de 270.000 euros de diverses contributions notamment de retraite, et 9,5 millions d'euros de rémunérations variables. Au total, sa rémunération s'est accrue d'un peu plus de 734.000 euros par rapport à 2019.

Le banquier suisse, qui dirigeait UBS depuis 2011, a passé les rênes le 1er novembre au Néerlandais Ralph Hamers, pour rejoindre le conseil d'administration du géant de la réassurance Swiss Re, dont il doit prendre la présidence mi-avril à l'issue de la prochaine assemblée générale.

Pour ses quatre premiers mois au sein de la banque, M. Hamers, l'ancien patron de la banque néerlandaise ING, a perçu une rémunération de 3,8 millions d'euros, dont 2,7 millions de rémunération variable. Il avait rejoint la banque début septembre pour assurer la transition avant de reprendre officiellement la direction début novembre.

Ce montant représente près du double de sa rémunération chez ING qui se montait à 2,01 millions d'euros en 2019.

Transition ordonnée

Sa nomination à la tête d'UBS avait été annoncée aux lendemains d'un grand remaniement, beaucoup plus agité, chez sa rivale Credit Suisse, éclaboussée par une affaire de filature d'anciens cadres importants de la banque.

Si UBS a pu se prévaloir d'une transition ordonnée, le début du mandat de M. Hamers a cependant été émaillé par un rebond début décembre d'une affaire de blanchiment d'argent qui avait secoué la banque néerlandaise.

En 2020, l'enveloppe destinée au bonus pour l'ensemble des collaborateurs de UBS s'est accrue de 24 %, pour atteindre 2,76 milliards d'euros.

Malgré la pandémie, la banque suisse a dégagé des résultats en forte hausse, dopé par le courtage et ses activités de conseils dans la banque d'investissement et par la gestion de fortune. La banque avait vu son bénéfice net bondir de plus de 52 % à près de 5,53 milliards d'euros, a indiqué la banque dans son rapport annuel.