Le Belge ASL relance ses vols abordables vers Ibiza en jet (presque) privé Entreprises & Start-up Raphaël Meulders

© D.R. "Pour certains, c’est comme revenir à l’aviation d’il y a quarante ans."

Partir pour 495 euros en jet (semi-)privé depuis Bruxelles vers Ibiza, avec champagne, repas et tout le confort à bord. Ce sera possible dès cet été depuis l’aéroport de Zaventem. La compagnie belge ASL Fly executive relance ainsi ses liaisons vers l’île des Baléares, après une première expérience “très réussie”, l’année dernière . “On va doubler nos fréquences avec deux vols par semaine, nous explique son patron Philippe Bodson. L’été dernier, notre avion, un Embraer ERJ-135, avait été rempli à 90 % durant tout l’été. Seul le dernier vol avait dû être annulé à cause du Covid-19.”