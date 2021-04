Jan De Nul a signé un accord avec le britannique Osbit Ltd pour la conception et la construction d'une nouvelle trancheuse sous-marine, baptisée Swordfish. Une trancheuse est un outil de construction utilisé pour creuser des câbles ou des canalisations. La livraison est prévue pour le premier trimestre de 2022.

La trancheuse sous-marine Swordfish est équipée de nombreuses caractéristiques techniques qui lui permettent de gérer des sols et des résistances de sol plus lourds, ainsi que des sols très mous. Cela signifie que les câbles peuvent même être enterrés jusqu'à 3,5 mètres de profondeur. En outre, les câbles sont à peine manipulés et sont immédiatement enfouis à la bonne profondeur.

Selon Wouter Vermeersch, responsable des câbles offshore chez Jan De Nul Group, le Swordfish est le complément idéal à la flotte existante de trancheuses. "La puissance élevée permet au Swordfish de creuser plus profondément dans les câbles et, grâce au système de coupe mécanique hybride, de gérer des conditions de sol plus difficiles. Avec ce nouvel investissement, Jan De Nul Group s'arme pour la transition énergétique de demain." Il s'agit des parcs éoliens en mer qui sont reliés au continent par des câbles.

Jan de Nul a déjà conçu et construit les trancheuses Sunfish et Moonfish. Ces deux outils ont reçu plusieurs prix industriels pour leur conception innovante et ont depuis été adaptés et utilisés pour soutenir divers projets d'installation et de protection de câbles en Europe.