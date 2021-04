La filiale irlandais du groupe de banques et assurances belge KBC, KBC Bank Ireland, a conclu un protocole d'accord avec la banque privée Bank of Ireland exprimant "l'intention des parties d'explorer une piste potentielle", susceptible de déboucher sur une acquisition de la quasi-totalité des actifs de crédit performants et des avoirs sur la clientèle de KBC Bank Ireland, indique vendredi le bancassureur belge KBC.

Le portefeuille de crédits hypothécaires non performants de KBC Bank Ireland ne fait pas partie de ce protocole d'accord mais est "en cours d'analyse". Le groupe indique examiner ses options de cession.

Ces deux transactions entraîneraient le retrait de la banque belge du marché irlandais. Le groupe précise que, pendant ces discussions, ses activités se poursuivent en Irlande et que l'opération n'aura aucun impact sur les produits ou services des clients.