Lancée par Multipharma sous le nom d’Equiform, cette chaîne de parapharmacies avait été cédée en 2019 à un duo d’hommes d’affaires français, Jean-François Mallinjoud et Thomas Parias.

Medi-Market Group totalise à ce jour 58 parapharmacies (50 en Belgique et au Luxembourg, 1 en France et 7 en Italie), ainsi que 25 officines de pharmacie et 6 instituts de beauté. Elle ajoute donc à son réseau 8 parapharmacies idéalement situées dans des centres commerciaux ou des artères très fréquentées, comme les shoppings de Woluwé, du Westland ou encore Belle-Étoile au Luxembourg.

De nouveaux emplacements stratégiques

"Cette reprise nous donne, avant toute chose, l’opportunité d’accueillir 33 nouveaux membres du personnel, très compétents et bien formés, au sein de notre groupe. Elle nous permet, par ailleurs, d’accéder à des magasins 'prêts à l’emploi', à des emplacements stratégiques et complémentaires à notre réseau, et d’acquérir des stocks importants, le tout à un prix intéressant. C’est un sacré challenge d’intégrer ces nouveaux magasins dans notre parc mais c’est surtout une très belle opportunité !", commente Yvan Verougstraete, fondateur et CEO de Medi-Market Group.

Dans un contexte économique très incertain en raison de la pandémie de coronavirus, MediMarket Group poursuit sa croissance, tout en centrant sa stratégie sur la stabilisation et le renforcement de ses systèmes opérationnels en 2021.