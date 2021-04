La société spécialisée dans les ensembles logistiques et semi-industriels Montea, a levé 235 millions d'euros aux Etats-Unis auprès de six investisseurs institutionnels via l'émission d'obligations "vertes" (Green Bonds) d'une durée de 10 à 15 ans. "Avec cette transaction, Montea assure ses besoins de financement jusqu'à la mi-2022, ce qui représente une position confortable en ces temps incertains", précise l'entreprise. Les coupons varient de 1,28 % (pour les obligations de 10 ans) à 1,44% (obligations de 15 ans).

Le produit de ces obligations sera utilisé exclusivement pour (re)financer des actifs durables éligibles.