Demande morose au Royaume-Uni, son plus grand marché et concurrence accrue en Europe : voici comment Ryanair explique ses résultats mi-figue mi-raisin, publiés ce lundi.

Le bénéfice net de la compagnie low cost a atteint 1,15 milliard d’euros au cours de la période qui s’étend d’avril à septembre. Le groupe, qui regroupe désormais quatre compagnies, à savoir l’irlandaise Ryanair DAC, l’autrichienne Lauda, la maltaise Malta Air et la polonaise Buzz, a souffert d’une baisse des tarifs de 5 % sur la période, ce qui a pesé sur ses marges en dépit d’une activité commerciale en hausse.

Pour le reste de l’année, Ryanair reste "prudente" sur ses perspectives, indiquant ne pas partager l’optimisme affiché par certains de ses concurrents. Le transporteur irlandais prévoit notamment une perte plus élevée que prévu chez Lauda qui est en première ligne d’un marché "défavorable" en Allemagne et en Autriche. Mais les dirigeants de Ryanair espèrent toutefois que l’hiver sera "un peu moins difficile" que l’an dernier en termes de prix des billets et resserre ainsi leur prévision de profit annuel, attendu entre 800 et 900 millions d’euros.

Avec la crise du Boeing 737 Max, l’avion bloqué au sol depuis plusieurs mois suite à deux accidents mortels et dont Ryanair est la principale acheteuse en Europe, la compagnie a prévu de transporter 5 millions de passagers en moins l’année prochaine qu’initialement prévu (de 162 à 157 millions). Elle confirme aussi qu’elle fermera plusieurs de ses bases aéroportuaires les moins rentables.