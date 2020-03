Il est l’un des consultants vedette de l’aérien dans le monde anglo-saxon. Richard Aboulafia, analyste et vice-président de Teal Group, n’a aucun doute : le Boeing 737 Max sera remis en service "dès cet été." "Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de risques", explique-t-il. "Les gens vont oublier (NdlR : les deux accidents mortels ayant fait 346 morts en Éthiopie et en Indonésie), d’autant plus que la plupart d’entre eux se rendront compte que le Max est l’avion à réaction le plus scruté de l’histoire."