Stockage de marchandises : un marché en pleine expansion

Le manque de place est une réalité pour bon nombre de particuliers et d’entreprises. Stocker ses biens ou sa marchandise est souvent vécu comme un casse-tête voire un défi. Un concept venu des États-Unis fait fureur depuis plusieurs années pour vous permettre de réserver un lieu sécurisé moyennant une contribution mensuelle. Retour sur le phénomène du self stockage .

Qu’est-ce que le self stockage ?

Le self-stockage est une solution hors domicile et hors entreprise, facile et rassurante pour garder ses biens. La surface proposée est adaptable, sécurisée et accessible sans contraintes horaires.

Le secteur du self-stockage en France

Ce concept a vu le jour en France dans les années 1990. Depuis, ce secteur est en pleine expansion, car il répond aux besoins des professionnels et des particuliers dont la mobilité se fait constante dans tous les types d’activités. Prenons l’exemple des e-commerces. : il est souvent plus facile de stocker des produits dans un garde-meuble professionnel afin de les avoir sous la main et de gérer sa logistique avec souplesse.

Le pionnier dans le domaine du self-stockage est HOMEBOX en France . Cette entreprise a détecté le potentiel de ce modèle économique largement pratiqué par les Anglo-Saxons et l’a développé sur notre territoire. En savoir plus sur la location de garde-meuble avec HOMEBOX .

Ce secteur en plein boom bénéficie d’une forte croissance économique. Selon une étude de Xerfi datant de 2019, la France compte environ 850 centres de stockage ce qui porte une ouverture de près de 150 centres par an . L’estimation de la hausse de l’activité est de 16% par an.

Quels sont les avantages du self-stockage ?

Les besoins sont multiples pour les particuliers comme pour les professionnels : une mutation professionnelle, un divorce, un héritage familial, un déménagement, un voyage, des archives encombrantes, un changement de mobilier, un stock de marchandises pour une activité, etc.

Avoir l’espace nécessaire est la raison qui pousse vers la location d’un garde-meuble pour une durée plus ou moins longue en plus de la sérénité qu’elle offre en vous débarrassant des soucis de conservation et de maintenance. Les lieux de stockage sont maintenus propres , dégagés de tout risque d’humidité et restent accessibles 24h/24h et 7j/7 par un code d’accès individuel.

Un contrat souple et adaptable

Selon les besoins du locataire, le contrat est évolutif comme pour la taille du box et la durée de location . La modularité est très appréciée par nombre d’utilisations qui trouvent cette solution non seulement très pratique, mais leur permet d’auditionner régulièrement l’organisation de leur entrepôt de marchandises. Quels sont les types de self-stockage ? Il en existe aujourd’hui de toutes sortes : des conteneurs renforcés et posés sur le sol, en costockage, entre locataire et propriétaires de box de stockage, des plateformes dédiées pour la mise en relation, des solutions intégrant la location de bureaux équipés à l'heure ou à la journée, des propositions d’intégration d’ateliers de co-working… Combien coûte un espace de self-stockage ? La fourchette de prix est large et variable selon les régions ou les villes car la concurrence est très active entre les acteurs de ce secteur. Les principaux critères de fixation de prix d'un espace garde-meuble sont la superficie de stockage et la région où il est situé. Actuellement, le prix moyen de location d'un espace de stockage en France est encore variable. Les espaces de stockage peuvent en effet s’avérer meilleur marché en province par rapport à ceux de la capitale. Exemple : le box de stockage à Lille se loue 18€/m²/mois.



Vous pouvez consulter ci-après le prix des gardes meubles HOMEBOX Chose à ne pas oublier : le tarif d’un espace de stockage grimpe en fonction de la taille du box. Pour cette raison, il est fortement conseillé d’optimiser l’organisation du stockage dans l’espace loué. Pour trouver la meilleure offre et bien choisir son prestataire de stockage, n’hésitez pas à demander des devis et bien vérifier tous les critères importants.

Ces lieux de stockage sont sous. Les installations de stockage sont alors sécurisées par divers systèmes d'alarmes anti intrusions et vidéosurveillées 24h/24. Tous les centres sont directement reliés à une société d'intervention.