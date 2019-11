Lorsque l'on passe le pas de la porte, difficile de croire que Le Botaniste est un endroit dédié à la restauration. Comptoir en marbre, flacons en verre, carrelage en damier... Tant que vous n'avez pas aperçu le comptoir rempli de petits plats, les yeux restent rivés sur les moulures en bois qui rappellent les pharmacies du 19e siècle. "", explique Alain Coumont, le fondateur du projet et également fondateur du Pain Quotidien.

"Let food be the medicine", le slogan ne trompe personne, on parle ici de restauration saine...