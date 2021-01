Fournisseur mondial de logiciels de dynamique des fluides numérique (CFD), de technologies d'optimisation et de transfert de chaleur, la société bruxelloise Numeca International appartient désormais au géant américain de la conception électronique Cadence Design Systems. Le groupe qui affichait en 2019 un chiffre d'affaires de 2,34 milliards de dollars pour 8.900 employés, s'offre ainsi une nouvelle compétence.

Les termes de la transaction n'ont pas été divulgués. Toutefois, Cadence précise que l'acquisition ne devrait pas avoir d'incidence significative sur son chiffre d'affaires et ses bénéfices 2021. A noter que le Belge Numeca représente un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros pour environ 200 employés.

Un marché de plus de 1,6 milliard de dollars

Avec cette opération, Cadence élargit donc son portefeuille de simulations multiphysiques avec l'ajout de la technologie CFD. Ce savoir-faire en dynamique des fluides numérique englobe de nombreux secteurs et applications, notamment dans l'aérospatial, l'automobile, l'industrie et la marine, avec des technologies déjà adoptées par des acteurs tels que la Nasa, ArianeGroup, Honda ou Ford. Cadence s'attaque ainsi au segment à forte croissance du marché de la CFD, estimée à 1,6 milliard de dollars.

Aujourd'hui, les clients de l'Américain sont les entreprises qui fournissent des produits électroniques pour des applications grand public, l'informatique à grande échelle, les communications 5G, l'automobile, la téléphonie mobile, l'aérospatial, l'industrie et les soins de santé.

"Les produits et systèmes de la prochaine génération nécessitent des solutions d'ingénierie multiphysiques complètes englobant la propriété intellectuelle, les semi-conducteurs, les boîtiers de circuits intégrés, les modules, les cartes, les structures mécaniques complexes et plus encore", déclare Tom Beckley, vice-président senior et directeur général du groupe Custom IC & PCB chez Cadence.

"Avec l'ajout de la technologie de Numeca au portefeuille, nous élargissons nos capacités d'analyse de systèmes et nos solutions de conception intégrées, en répondant aux défis critiques des clients dans des domaines tels que les flux internes et externes, l'acoustique, le transfert de chaleur, l'interaction fluide-structure et l'optimisation", conclut le dirigeant.